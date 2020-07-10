 

Что произошло за ночь 10 июля

10.07.2020, 12:18, Разное

Коротко.

  • Задержанный по подозрению в организации убийств бизнесменов губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал свою вину. Сейчас чиновник остается в изоляторе в здании московского управления МВД на Петровке, 38. Как рассказали члены ОНК, посетившие губернатора, настроение у него спокойное, жалоб на содержание нет.

  • В Москве за сутки скончались еще 28 пациентов, болевших коронавирусом. Таким образом, общее число умерших непосредственно от инфекции в столице достигло 4087, а всего в РФ COVID-19 унес более 10,5 тысячи жизней.

  • Тем временем российская вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у добровольцев. Как рассказали в Минобороны, которое совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи испытывают вакцину, такие результаты говорят о ее эффективности.

  • В интернет выложили базу персональных данных россиян, которые регистрировались на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию. Как сообщает телеграм-канал «Утечки информации», архив с номерами и сериями паспортов участников электронного голосования из Москвы и Нижегородской области находится в открытом доступе.

  • Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Сейчас ей предстоит провести две недели на карантине, однако Аньес планирует продолжить работу удаленно. Кроме нее инфекцию также выявили у министра здравоохранения и других членов правительства.

    • Источник: Новая газета



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