Red Wings заявила о желании получить шесть самолетов SSJ-100 в 2020 году

10.07.2020, 12:16, Новости дня

Авиакомпания Red Wings планирует получить шесть российских самолетов SSJ-100 до конца года, сообщил гендиректор перевозчика Евгений Ключарев.

«Планируем шесть», – передает ТАСС ответ Ключарева на соответствующий вопрос.

При этом ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings, подконтрольная Ростеху через ОАК, до 2024 года возьмет в лизинг 60 самолетов SSJ-100. Планируется, что на базе авиакомпании создадут перевозчик, который будет использовать преимущественно российские самолеты.

По словам Ключарева, Red Wings также перенесла поставки шести самолетов Airbus A321 на 2021 год.

«Мы в этом году просто исходя из ситуации не наращивали парк, что абсолютно объяснимо. Перенесли все самолеты, которые были готовы прилететь к нам в этом году, на следующий год», – сказал он, пояснив, что речь идет про шесть самолетов Airbus A321.

Пандемия коронавируса повлекла за собой приостановку авиаперевозок по всему миру, в результате чего авиакомпании столкнулись с избытком флота.

Напомним, в феврале сообщалось, что у SSJ-100 не оказалось покупателей кроме «Аэрофлота».