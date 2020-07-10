В Москве Ольгу Бузову с пакетом на голове запихнули в багажник автомобиля

10.07.2020, 12:09, Разное

В центре Москвы на голову Ольге Бузовой надели черный пакет и увезли в багажнике. Видео с похищением знаменитой экс-участницы проекта «Дом 2» недавно было опубликовано в Сети, но пользователи полагают, что это очередная попытка вызвать переполох в СМИ.

Так, перед похищением Ольга Бузова беседовала со своим другом, при этом вели они себя насторожено. Затем к ним подбежали неизвестные люди. Всего несколько секунд им понадобилось, чтобы надеть на знаменитость черный мешок, а саму ее запихнуть в багажник автомобиля.

Свидетелями похищения стали мужчины, находившиеся в машине припаркованного автомобиля. Съемка прекращается в тот момент, когда они собираются помочь Ольге Бузовой. Несмотря на отсутствие подробностей, фанаты знаменитости полагают, что видеосъемка велась в рамках создания нового клипа.