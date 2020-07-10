 

Венцеслав Венгржановский помирился с женой Дашей

10.07.2020, 12:09, Разное

Венцеслав Венгржановский, бывший участник «Дом-2», помирился с супругой Дашей, забыв все обиды. Ссоры между возлюбленными начались во время их свадьбы.
Венцеслав Венгржановский сообщил, что они помирились с Дашей после известий, что беременна его любовница Лера. Он не думал, что можно забыть все обиды, но встретился с женой и все обсудил. Она простила мужа и теперь вместе принимают решение относительно ребенка от Леры.

Раньше у Даши отмечали нестабильность эмоционального состояния, причиной стало предательство Венцеслава Венгржановского. Ему было страшно мириться и хотелось развода. Лера тоже оказалась втянута в ситуацию и признается, что стала встречаться после его прекращения общения с супругой.

Даша очень тяжело пережила предательство, но теперь получилось наладить отношения. Диана Бичарова, продюсер Венцеслава Венгржановского, помогла ей преодолеть ситуацию, так как не всегда получается нормально среагировать. Отношения завершаются быстро, тяжелее восстановить общение.



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