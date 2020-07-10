 

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при РФ в Сочи в сентябре

10.07.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и Tohatsu«Формула-1» официально подтвердила проведение Гран-при РФ в сезоне-2020.

Этап пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября, как было запланировано в первоначальной версии календаря на сезон, который из-за пандемии коронавируса был подвергнут существенным изменениям.

«Гран-при РФ – важный момент в нашем сезоне, и мы с нетерпением ждем возвращения в Сочи в сентябре», – передает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт «Формулы-1» слова исполнительного директора «Формулы-1» Чейза Кэри.

Напомним, в апреле спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун сообщил, что руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний.



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