 

Суд по делу Фургала решено проводить в закрытом режиме

10.07.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuБасманный суд Москвы закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Это было сделано для обеспечения безопасности участников процесса.

В начале заседания следователь заявил, что фигурантам дела Фургала поступили угрозы, передает ТАСС.

«Ряд участников уголовного дела сообщил о поступлении угроз их жизням, поэтому мы просим рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность в том числе самого обвиняемого», – сказал представитель СК.

Его просьбу о закрытом процессе поддержал и прокурор, отметивший, что это необходимо для обеспечения жизни и здоровья фигурантов дела, в том числе самого Фургала, передает РИА «Новости».

Сам губернатор сообщил в суде, что не получал угроз и не знает об угрозах другим фигурантам дела.

После этого суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу Фургала.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение и заявил, что будет просить о его аресте.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).



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