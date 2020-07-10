Байкер-невидимка: Брэд Питт покинул дом Анджелины Джоли на мотоцикле

10.07.2020, 12:06, Разное

Казалось бы, нет ничего странного в том, что отец шестерых детей навещает их в доме их матери, с которой этот самый отец уже давно в разводе. Но для Брэда Питта и Анджелины Джоли перемирие стало огромным шагом навстречу, ведь несколько лет они не могли урегулировать свои отношения и обращались к помощи семейного психолога. Но лед тронулся, очередное доказательство чему – недавний визит Брэда в дом к Джоли: актер был замечен покидающим свою экс-супругу на эксклюзивном мотоцикле BMW, который занимает особое место в его байкерской коллекции – наряду с мотоциклами Ducati и авторским чоппером от знаменитого мотоконструктора Индейца Ларри.

Брэд Питт покидает дом Анджелины Джоли Как сообщает Daily Mail, Питт приезжал к Джоли, чтобы увидеться с детьми. Дети, в свою очередь, теперь могут также спокойно навещать отца, который живет на одной с ними улице. О том, что их жизнь изменилась в лучшую сторону и Брэд стал счастливее, недавно рассказал источник People:

Им нужна была помощь, чтобы определиться с вопросами опеки и чтобы Брэд снова смог стать полноценным отцом для своих детей. И теперь, когда и сами дети подросли, вопрос их расставания уже не стоит так остро. На то, чтобы прийти к этой точке, у них ушло много времени и часов семейной терапии. Теперь младшие дети постоянно гостят то у отца, то у матери, и Брэд обожает проводить с ними много времени. Он стал намного счастливее.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году в небольшом замке на юге Франции. Два года спустя, в сентябре 2016-го, актриса подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Произошло это на следующий день после их ссоры на борту частного самолета. Журнал Us Weekly узнал подробности скандала. Во время перелета из Ниццы в Лос-Анджелес Питт сильно напился и начал спорить с Анджелиной, в ссору вмешался Мэддокс, после чего Брэд довольно грубо ему ответил, чем спровоцировал у Джоли приступ гнева. Перед приземлением в аэропорту Миннесоты на дозаправку Анджелина потребовала, чтобы супруг протрезвел, однако он отказался следовать ее указаниям. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап. Последующее расставание сопровождалось заседаниями в суде и не самыми приятными новостями по поводу пары в СМИ. В течение следующих 4 лет Брэд прошел лечение в реабилитационной клинике и дал большое интервью о борьбе с алкогольной зависимостью, и бывшая супруга после этого значительно смягчилась по отношению к нему.