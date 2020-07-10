Лопес Обрадор отметил изменение отношения Трампа к мексиканцам

10.07.2020, 12:00, Новости дня

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что президент США Дональд Трамп радикально изменил свою риторику в отношении мексиканцев.

Напомним, два дня назад двое лидеров впервые встретились в Белом доме. В ходе встречи Лопес Обрадор поблагодарил Трампа за «доброту и уважение» к его стране.

В интервью каналу Telemundo Лопес Обрадор отметил, что образ мексиканцев, существовавший в глазах Трампа в прошлом, теперь изменился.

«Он полностью сменил риторику, – считает мексиканский лидер. – У нас с президентом Трампом очень хорошие отношения, и, как я увидел, он относится к нам, как к друзьям, а не как к дальним соседям».

В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп называл мексиканских иммигрантов наркодилерами и обещал заставить Мексику заплатить за строительство стены на границе.