Лопес Обрадор отметил изменение отношения Трампа к мексиканцам
10.07.2020, 12:00, Новости дня
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что президент США Дональд Трамп радикально изменил свою риторику в отношении мексиканцев.
Напомним, два дня назад двое лидеров впервые встретились в Белом доме. В ходе встречи Лопес Обрадор поблагодарил Трампа за «доброту и уважение» к его стране.
В интервью каналу Telemundo Лопес Обрадор отметил, что образ мексиканцев, существовавший в глазах Трампа в прошлом, теперь изменился.
«Он полностью сменил риторику, – считает мексиканский лидер. – У нас с президентом Трампом очень хорошие отношения, и, как я увидел, он относится к нам, как к друзьям, а не как к дальним соседям».
В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп называл мексиканских иммигрантов наркодилерами и обещал заставить Мексику заплатить за строительство стены на границе.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет