У президента Боливии диагностирован коронавирус

10.07.2020, 12:00, Новости дня

Президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что у нее диагностирован новый коронавирус.

Аньес рассказала в «Твиттере», что чувствует себя хорошо и продолжает работать, находясь на карантине. «Вместе мы это преодолеем», – заверила она.

Неделю назад коронавирус выявили у министра здравоохранения Боливии Марии Эйди Роки.

В стране с населением 11,5 миллиона человек зафиксировано более 42 000 подтвержденных случаев заражения и 1 500 смертей.