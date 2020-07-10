У президента Боливии диагностирован коронавирус
10.07.2020, 12:00, Новости дня
Президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что у нее диагностирован новый коронавирус.
Аньес рассказала в «Твиттере», что чувствует себя хорошо и продолжает работать, находясь на карантине. «Вместе мы это преодолеем», – заверила она.
Неделю назад коронавирус выявили у министра здравоохранения Боливии Марии Эйди Роки.
В стране с населением 11,5 миллиона человек зафиксировано более 42 000 подтвержденных случаев заражения и 1 500 смертей.
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