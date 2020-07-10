 

Минобороны: российская вакцина от COVID-19 сформировала иммунный ответ у добровольцев

10.07.2020, 11:55, Разное


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Клинические испытания российского препарата начались 18 июня в военном госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете с участием двух групп добровольцев по 38 человек в каждой. Вакцина, разработанная учеными Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, имеет две формы — в виде жидкости и порошка для приготовления раствора. Обе формы предназначены для внутримышечного введения.

Анализы добровольцев из обеих групп показали, что у них сформировался иммунный ответ на коронавирусную инфекцию — это ключевой показатель эффективности вакцины, передает РБК со ссылкой на сообщение Минобороны. 15 июля добровольцы из первой группы, с помощью которых были испытаны переносимость и безопасность препарата, будут выписаны из стационара.

13 июля участники исследований из второй группы получат вторую дозу вакцины. Первая инъекция должна была проверить эффективность и иммуногенность препарата, вторая — закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность.

В Минобороны сообщают, что все участники чувствуют себя хорошо, их психологическое и моральное состояние также в норме. Побочных эффектов вакцины не выявлено. На 42-й день после вакцинации добровольцы должны будут вернуться в госпиталь для итогового медосмотра и оформления необходимой документации.

В реестре клинических испытаний (РКИ) Минздрава завершение испытаний препарата запланировано на 31 декабря 2020 года.

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