Мнение: История дизайна ювелирных украшений начиная со Средневековья

10.07.2020, 11:43, Разное

…Средневековая мода определила типы украшений: когда рукава стали шире и пышнее, браслеты стали ненужными; высокие воротники не позволяли серьги; плащи-накидки требовали броши; и высокие линии талии женских платьев сделали причудливые пояса необходимыми….

Подвески на портретах Гольбейна.



Фрагмент статьи "History of Jewelry in Fashion", автор Anna Beatriz Chadour-Sampson, автор многих книг о ювелирном деле. Перевод: shakko, выполнен в рабочих целях на бегу, особо не цепляйтесь, подбор картинок тоже мой.

(Вначале шел большой кусок про Древний мир, я его пропустила, можете почитать в источнике)

…В IV веке Римская империя оказалась в упадке. Христианство, позже одобренное Константином Великим, породило свою иконографию ювелирных украшений, с символикой новой религии, которая, однако часто маскировалась, чтобы защитить владельца от преследований. Ранние христиане, судя по всему, носили кольца как знак свой веры, на которых были выгравированы символы и анаграммы Христа Спасителя.

В IV веке империя переместилась в Восточный Византиум со столицей в Константинополе, и продолжала существовать как успешная церковная и торговая сила до 1453 года, когда город пал после штурма османов. Там работали греческие ювелиры, и их влияние (несмотря на то, что стиль был продолжением позднеримской манеры, любившей драгоценные камни и яркие цвета) сказывалось в большем внимании к замысловатой работе с золотом, украшавшимся эмалью или чернью.

Византийские серьги, ок. 600



Законы, если не считать разрешения на ношение бронзовых позолоченных или золотых колец, были строги относительно того, кто может носить украшения. Изумруды, жемчуг и сапфиры — были прерогативой императора, и все великолепие их вышитых и украшенных драгоценностями царственных одежд запечатлено в мозаиках церквей Равенны — сложные ожерелья, серьги, броши. Иконография (видимо, рисунков на драгоценностях — пер.), тем не менее, носила религиозный характер, и почитание святых подтверждалось использованием наперсных крестов с изображением их фигур снаружи и мощами внутри.

"Архангел Михаил", 10-й век



Художественное взаимопроникновение Византии и растущего мира ислама становится очевидным в украшениях с середины VII века. Византийское и исламское влияние также можно увидеть в украшениях германских племен, которые оккупировали большую часть Европы после падения Западной Римской империи. Германские племена покупали золото в Византии. Драгоценности этих кочевых племен, как правило, ограничивались основными простыми типами и были более функциональными в применении. Но, тем не менее, они служили демонстрацией статуса своего обладателя.

Мужчины носили пояса, пряжки, перевязи для мечей. И мужчины, и женщины нуждались в застежках для нарядов — и такие находят — в виде дисковых брошей (дисковых фибул) или фибул (другой формы).

Дисковые фибулы Меровингов.



Различные племена демонстрируют отличающиеся стили работы своих ювелиров, но общих элементов у них все-таки было много — например, изощренность применяемых техник, обильная гравировка, использование инкрустаций гранатами, сложность узоров (включая стилизации на звериную тему).

Чем дальше в Средние века, тем больше растут города, тем сильней становится значение купеческого сословия, которое становится новой экономической силой. Церковь становится не такой могущественной, а общество — более мирским (Реально? Это она о каком периоде Средних веков так пишет? — пер.) С ростом среднего класса и увеличением благосостояния населения законы о привилегиях становятся все более необходимыми (с точки зрения аристократии — пер.) — они ограничивают число тех, кому разрешено носить украшения.

Мода на одежду предопределяла типы драгоценностей: когда рукава стали шире и пышней, то ненужными стали браслеты-запястья; с высокими воротниками не получалось носить серьги, а плащи с запахом требовали брошей-застежек. Высокие талии женских нарядов породили причудливые пояса. Перстни-печатки или кольца с любовными посланиями были очень популярными.

Брошь-амулет, Англия, 13 век



Возникновение европейского стилей драгоценностей

К XII-XIII векам в ювелирном деле сформировался интернациональный стиль. Формы огранки камней, дизайн и узоры демонстрируют удивительное сходство в Англии, Франции, Дании, Германии и Италии. Этот феномен предположительно можно объяснить торговыми маршрутами и тем, что камни ввозились с Ближнего и Дальнего Востока. Законодателем моды (трендсеттером) в производстве ювелирных изделий был Париж, а торговлю контролировали порты Венеции и Генуи. Надписи на ювелирных изделиях — в основном на латыни или французском, международном языке придворных.

Стрельчатые арки и ажурность архитектуры готики, натуралистические изображения листвы — скульптуры готики, и краски ее витражей — все это отражалось в ювелирных украшениях той эпохи. Религиозная и языческая иконография часто переплетались: кабошоны камней одновременно были и амулетами, и отражали Божественность, а изображения святых служили оберегами (как и появившаяся манера использовать кости святых в подвесках-реликвариях). Цветы и звери декорируют средневековые украшения, став символом веры, а любимым камням античной эпохи дали христианские толкования.

Средневековые украшения, по большей части, имели значения геральдическое, религиозное, или обозначанющее куртуазную любовь.

Корона принцессы Бланш, ок. 1370



Ренессанс

Дата перехода к Возрождению в Европе в разных странах варьируется: в Италии оно началось в XV веке, а по всей Европе распространилось в XVI веке. Первостепенное значение в рождении заново культур Греции и Рима имела Италия, где находили так много античных произведений. А в Северной Европе готические стили сохранялись гораздо дольше. Рост экономики (в частности, торговли шерстью и банковского дела) привел к тому, что многие богатые семьи Италии стали покровителями искусств. Ювелиры обрели собственные узнаваемые имена (перестали быть анонимами).

Подвеска. Мастер Daniel Mignot (active 1593-1616)



В XV веке Флоренция и бургундский двор задавали тренды в одежде и украшениях; в XVI-XVII веках гегемоном Европы, с колониями по всему миру, стала Испания — что привело к доминированию испанского стиля в одежде и украшениях. Религиозные войны бушевали в Европе, и ремесленник часто были вынуждены переезжать из одной страны в другую, от одного богатого двора к другому, недавно возникшему и расцветшему. Ювелирное искусство опять превратилось в интернациональный стиль со слабыми региональными различиями.

Другим фактором, который этому способствовал, стало изобретение книгопечатания, гравюры. Художники делали рисунки орнаментов, их печатали и распространяли по всей Европе и даже в испанские колонии, где ювелирные изделия, таким образом, изготавливались вполне "по сегодняшней европейской моде".

Испания, между 1575 и 1650



Мужчина украшенный

Неоспоримый факт — мужчины украшали себя больше, чем женщины. Функцией драгоценностей была демонстрация статуса — что документируют бесчисленные портреты той эпохи. Купеческое сословие в них подражало моде аристократов, однако используемое сырье, как правило, было подешевле.

Тяжелые, тусклые ткани — бархат, парча с золотой вышивкой, покрывались ювелирными украшениями, которые либо пришивались в качестве орнамента, либо просто надевались сверху. Представители обоих полов носили подвески, и изображения на них могли быть и религиозными, и из классической мифологии. А еще экзотические птицы, цветы, морские сюжеты — они также являлись символами статуса и нового богатства.

Подвески на портретах Гольбейна, коллаж мой.



Драгоценные камни на теле носили в открытой оправе, чтобы они более эффективно действовали как амулеты. Тяжелые золотые цепи, которые мужчины и женщины носили на груди или поперек плеча каскадами, в несколько нитей, были несомненно признаком социального ранжирования. Мужскими украшениями были драгоценности на шляпах, пояса, пуговицы.

Возродился античный обычай носить браслеты парами, а также вернулась мода на серьги. Женщины обвивали свои талии декоративными цепями, на которые часто подвешивали помандеры или подвески.

Помандер (куда помещались благовония) на картине 1518 года



Запоны для одежды украшали уже неимоверно украшенные ткани. Чтобы подбавить яркости, драгоценности Ренессанса часто украшали полихромной эмалью в сочетании с драгоценными камнями — рубинами из Бирмы, изумрудами из Нового Света, жемчуга из Венесуэлы и индийскими алмазами. На смену полированным кабошонам Средневековья пришла огранка таблицей (table cut). Благодаря возрождению традиций античности было воскрешено искусство резьбы камей, и Северная Италия стала важным центром этого гранильного ремесла.

С. Италия, ок. 1500



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Продолжение на след. неделе.