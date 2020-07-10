Мария Шукшина высказалась о последовательницах опального отца Сергия: Просят помиловать Россию-матушку

10.07.2020, 11:37, Разное

Артистка отправилась в дальнюю дорогу, чтобы посмотреть, как живут сестры в закрытых поселениях. Попасть в скиты можно с трудом, так как большая часть из них расположена на болоте.

Мария Шукшина поделилась впечатлениями с поклонниками. К слову, в скиты она отправилась по благословению батюшки. “Болота, тайга, комары, мошка. Электричества у сестер нет. Они все к нам побежали – довольные, со счастливыми лицами. Непередаваемые ощущения, когда к тебе бегут чистые и светлые лица”, – поведала звезда. По ее словам, все сестры – совсем молоденькие девушки.

Актриса отметила, что несколько скитов находятся в лесу на небольшом расстоянии друг от друга. Там живут около 70 человек. Скиты общаются между собой с помощью котов: к ошейникам привязывают записки, а животные доносят их до адресата.

Хозяйства у последовательниц опального отца Сергия нет. По словам Марии Шукшиной, обитатели скитов сутками молятся. “Каждую минуту идет молитва, где просят помиловать Россию-матушку. Они спят по два-три часа в сутки. Может, даже меньше”, – отметила знаменитость.

Артистка уверена: это самые счастливые люди, и “в мир” возвращаться они не хотят. Мария Шукшина добавила, что вскоре выпустит фильм о монахах и сестрах, которые живут в тайге.