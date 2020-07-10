 

Пропавшую звезду сериала «Хор» признали погибшей

10.07.2020, 11:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuАмериканскую актрису Наю Риверу, которая пропала в Калифорнии во время отдыха с сыном на озере, признали погибшей.

О гибели Риверы объявили после двухдневных безрезультатных поисков, в которых приняли участие около 80 человек, а также был задействован вертолет, передает портал «360» со ссылкой на телеканал ABC News.

В офисе шерифа калифорнийского округа Вентура заявили, что Наю Риверу сочли утонувшей в результате несчастного случая.

Между тем в Сети появилось видео с участием актрисы, снятое в день инцидента. В кадр попали сама Ривера, которая выходит из машины рядом с озером Пиру, и ее сын.

A snippet from the last video that was taken of Naya Rivera. I’m devastated pic.twitter.com/hCXshmPTlM

— Believe :)(: (@kgleeb) July 10, 2020

Напомним, сын Риверы, найденный в лодке, сообщил, что его мама прыгнула в воду и не вернулась. В лодке также нашли спасательный жилет, на парковке остался автомобиль актрисы с ее нетронутыми личными вещами внутри. Ребенка передали родственникам.

В «Хоре» Ривера сыграла черлидершу Сантану Лопез. Также она снималась в сериалах «C.S.I.: Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу».

В 2011 году портал AfterEllen признал актрису самой сексуальной женщиной в мире. В 2013 году она выпустила сингл «Sorry», записанный вместе с рэпером Big Sean.



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