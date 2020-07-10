В ВОЗ предупредили о риске возврата ограничений в России из-за коронавируса

10.07.2020, 11:23, Разное

Такое мнение выразила сотрудница Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. По словам специалиста, власти примут строгие меры, если граждане перестанут носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию, а число инфицированных начнет расти.

Вероятность возвращения ограничений сохраняется, пока в мире не будет разработано эффективное лекарство от COVID-19. Вуйнович призвала граждан быть готовыми к новым испытаниям. Чем скорее это произойдет, тем лучше, добавила она.

Отметим, что новые вспышки заражения были зафиксированы в странах, где ранее сняли основную часть ограничительных мер. От коронавируса пострадали несколько государств Европы и Ближнего Востока. Их власти задумались о повторном введении карантинных мер.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

Ситуация с COVID-19 в России заметно улучшилась. По состоянию на 9 июля число зараженных составляет 707,3 тысячи. Ежедневный прирост держится на отметке 6 тысяч. Выздоровели и выписались из больниц 48,1 тысячи граждан, умерли 10,8 тысячи человек.