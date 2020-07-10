Коронавирус в России за сутки выявили у 6 635 человек

10.07.2020, 11:23, Разное

Коронавирус в России за сутки выявили у 6 635 человек. За то же время вылечились 7 752 пациента, зафиксировано 174 летальных исхода.

В Москве коронавирус за последние 24 часа выявили у 637 человек, в области зафиксировано 199 случаев. В Санкт-Петербурге – 300, в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе – 275 и 263 соответственно.

Общее число зараженных за время эпидемии коронавируса в России достигло 713 936. Вылечились 489 068 пациентов, 11 017 умерли.

В Москве с 13 июля снимают очередные ограничения, введенные из-за коронавируса. Обязательное ношение масок на улице отменяется. Средства индивидуальной защиты, включая перчатки, по-прежнему нужно использовать в магазинах и общественном транспорте.

С 1 августа в городе начнут работу кинотеатры и концертные залы. Однако есть обязательное условие: заполняемость помещений должна быть не более 50%.

Из-за эпидемии коронавируса в Москве намерены провести эксперимент по снижению загруженности метрополитена в часы пик. Он начнется в сентябре на Таганско-Краснопресненской линии, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, рассматривается возможность предоставления скидок на проезд вне часа пик в размере 30% и 50%. Эксперимент продлится около десяти месяцев. Если он окажется успешным, этот опыт могут распространить на другие линии подземки.

Коронавирус в мире обнаружен более чем у 12 миллионов человек, умерли свыше 500 тысяч больных. В США выявлено более трех миллионов инфицированных.