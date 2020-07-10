Личное: После карантина — карантин!

10.07.2020, 11:18, Разное

Главный эксперт по борьбе с коронавирусной инфекцией в США Энтони Фаучи заявил, что это вот всё вокруг — нихрена не конец, а только начало.

«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет».



Фото: Википедия

И вместе с тем, ВОЗ «обрадовала» — в России возможно придётся снова вводить карантин.

Здрасьте, приехали. От одной непонятной изоляции не успели очухаться, как нам обещают вторую.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости так это всё объяснила:

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет».

Если не будет? Так никто её и не соблюдает. Люди словно забыли о пандемии — вот каждый ответьте: лично ты соблюдаешь дистанцию? Носишь маску? Перчатки? Сидишь дома, избегая общественных мест?

Честный ответ: ни-хре-на!

Даже если принять во внимание официальную статистку по России — это 500+ новых случаев в Москве и больше 6 тысяч по всей стране.

Каждый день. И ещё плюс — 100-200 покойников ежедневно.

Куда делась пандемия? Никуда. Так что я словам этого Энтони Фаучи из США верю. И представителю ВОЗ в России тоже.

Жопа ещё впереди.

Вопрос только в том, переживём ли мы эту жопу с экономической точки зрения?

Если опять на месяц-два посадить всю страну на карантин, экономику прибьёт окончательно.

Ну и что думаете о ближайшем будущем?

Готовы снова засесть дома и никуда не вылезать, чтобы вас не положили в трупном мешке на заднем дворе районной больницы? Или предпочтёте и дальше рисковать, потому что сдохнуть от голода — намного более реальная перспектива?