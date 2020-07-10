Временные правила о цензуре и печати

10.07.2020, 11:16, Разное

В начале 1860-х в связи с усилением общественных движений для российских журналистов наступают не самые лучшие времена. В 1865 приняты Временные правила. На первый взгляд — либерального толка. Освобождались от предварительной цензуры все правительственные издания; издания академий, университетов и ученых обществ. Также была устранена предварительная цензура для столичных изданий по желанию их издателей. Ее заменила система предупреждений и запрещений, налагаемых на газету или журнал после выхода из печати.

1865. 6 апреля. Именной Указ, данный Сенату — О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати

Желая дать отечественной печати возможные облегчения и удобства, мы признали за благо сделать в действующих цензурных постановлениях, при настоящем переходном положении судебной у нас части и впредь до дальнейших указаний опыта, нижеследующие перемены и дополнения: Освобождаются от предварительной цензуры:

а) в обеих столицах:

1) все выходящие доныне в свет повременные издания, коих издатели сами заявят на то желание;

2) все оригинальные сочинения объемом не менее 10-ти печатных листов и

3) все переводы объемом не менее 20-ти печатных листов;

б) повсеместно:

1) все издания правительственные;

2) все издания академий, университетов и ученых обществ и установлений;

3) все издания на древних классических языках и переводы с сих языков;

4) чертежи, планы и карты.

II. Освобожденные от предварительной цензуры повременные и другие издания, сочинения и переводы в случае нарушения в них законов подвергаются судебному преследованию; повременные же издания, кроме того, в случае замеченного в них вредного направления подлежат и действию административных взысканий по особо установленным на то правилам.

III. Заведование делами цензуры и печати вообще сосредоточивается при Министерстве внутренних дел под высшим наблюдением министра во вновь учреждаемом Главном по сим делам управлении.

IV. Действие настоящего указа не распространяется ныне:

а) на сочинения, переводы и издания, а также места в них, подлежащие по действующим постановлениям и распоряжениям духовной цензуре. Постановления и распоряжения сии, равно как и цензура иностранная, остаются на существующем теперь основании;

б) на повременные и другие издания эстампов, рисунков и других изображений с текстами и без оных, которые подлежат действию цензурного устава также на существующем основании. Утвердив вместе с сим и те перемены и дополнения, которые оказываются вследствие вышеизложенных мер необходимыми в подробностях действующих ныне касательно печати постановлений, повелеваем Правительствующему Сенату сделать к обнародованию сей Нашей воли надлежащее распоряжение с тем, чтобы она приведена была в исполнение с 1-го сентября текущего года.

1865. 6 апреля. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета. — О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне цензурных постановлениях. Государственный совет, в Департаменте законов и в общем собрании рассмотрев представление министра внутренних дел о тех переменах и дополнениях в подробностях действующих ныне касательно печати постановлений, которые оказываются необходимыми в соответственность Высочайшей воле, изображенной в указе от 6-го сего апреля (41988), мнением положил: постановить следующие правила: ‹…›

15. Издатели повременных изданий, изъятых от действия предварительной цензуры, обязываются внести в Главное управление залог.

16. Залог вносится в следующем размере:

1) для ежедневной газеты или выходящей в свет не менее шести раз в неделю— 5000 рублей;

2) для всех прочих повременных изданий — 2500 рублей.

17. Обязанности представлять залог не подчиняются:

1) повременные издания, выходящие с разрешения предварительной цензуры;

2) такие, содержание коих сообразно с утвержденными для них программами будет чисто ученое, хозяйственное или техническое;

3) издания, выходящие от правительства, а также издания академий, университетов и ученых обществ и установлений. ‹…›

25. Повременные издания, изъятые от предварительной цензуры, представляются издателями в цензурные комитеты в следующие сроки:

1) экземпляры каждого нумера газеты или вообще издания, выходящего не менее одного раза в неделю, одновременно с приступом к окончательному печатанию того нумера;

2) экземпляры каждого выпуска издания, выходящего в свет реже одного раза в неделю, не позже как за два дня до рассылки оного подписчикам или выпуску в продажу. В исполнении сего издателям выдаются расписки с обозначением в них времени представления экземпляров. Виновные в непредставлении экземпляров в срок подвергаются денежному взысканию не свыше ста рублей.

26. Всякое повременное издание обязано поместить безотлагательно и безденежно, без всяких изменений и примечаний в тексте и без всяких в том же самом нумере возражений сообщенное ему от правительства официальное опровержение или исправление обнародованого тем изданием известия.

27. Если в повременном издании появится известие, касающееся частного лица, то издание сие не может отказать в принятии сообщенных ему тем лицом в ответ возражений и поправок.

28. Возражение или поправка частного лица должны быть неотложно напечатаны тем же шрифтом и в том же отделе, как и первоначальное известие, и притом бесплатно, если занимают места не более, как вдвое против статьи, на которую служат ответом. Возражение или поправка должны быть подписаны защищающимся.

29. Министру внутренних дел предоставляется право делать повременным изданиям предостережения с указанием на статьи, подавшие к сему повод. Третье предостережение приостанавливает продолжение издания на срок, который министром внутренних дел при объявлении предостережения будет назначен, но не свыше 6-ти месяцев. Это правило распространяется в одинаковой силе и на повременные издания, арендуемые у правительственных или ученых учреждений.

30. Если после третьего предостережения министр внутренних дел признает нужным, независимо от предварительного приостановления повременного издания на известный срок, вовсе прекратить это издание, то он входит о сем с представлением в 1-й департамент Правительствующего Сената.

31. Повременное издание, подвергшееся предостережению, обязано напечатать его в главе первого имеющего после того выйти в свет нумера, без всяких изменений или возражений.

32. Прекращенное издание может быть возобновлено не иначе, как с особого разрешения министра внутренних дел.

33. За непомещение в повременном издании: ежедневном — через три дня, а еженедельном или месячном — в следующем нумере судебного определения или административного предостережения, равно сообщенных как от правительства, так и от частных лиц опровержений или исправлений, издатель, доколе сообщенное определение, предостережение, опровержение или исправление не будет помещено, подвергается за каждый изданный после указанного срока нумер денежному взысканию в двадцать пять рублей, когда издание выходит более одного раза в месяц, и во сто рублей, когда оно выходит раз в месяц и реже; а если определение, предостережение, опровержение или исправление не будет помещено по истечении трех месяцев, то издание прекращается по распоряжению Главного управления по делам печати. не свыше двухсот пятидесяти рублей. ‹…›

IV. О суде в делах печати.

1. Ответственными лицами за содержание напечатанных или литографированных сочинений, эстампов и пр. могут быть: сочинитель, издатель, типографщик или литографщик, книгопродавец и редактор. Мера ответственности каждого из вышеозначенных лиц определяется судом, смотря по степени участия в преступлении, на точном основании ст. 13−17 т. XV ч. I. 2. Упомянутые в предыдущей статье лица призываются к суду в следующей постепенности:

1) сочинитель, во всех случаях, когда он не докажет, что публикация его сочинения произведена без его ведома и согласия;

2) издатель — в том случае, если имя или место жительство сочинителя неизвестны, или сей последний находится за границею;

3) типографщик или литографщик— когда ни сочинитель, ни издатель неизвестны, или когда местопребывание их не открыто, или когда они находились за границею; ‹…›

Судебному преследованию и наказанию подлежат также следующие:

1) Напечатавший оскорбительные и направленные к колебанию общественного доверия отзывы о действующих в Империи законах или о постановлениях и распоряжениях правительственных и судебных установлений, также дозволивший себе оспаривать в печати обязательную силу законов и одобрять или оправдывать воспрещенные ими действия с целью возбудить к ним неуважение, подвергается заключению в тюрьме на сроки, означенные в статье 42 т. XV ч. I, или аресту на время от 4-х дней до 3-х месяцев, или, наконец, денежному взысканию не свыше пятисот рублей.

2) Учинивший в печати воззвание, возбуждающее вражду в одной части населения государства против другой, или в одном сословии против другого, подвергается заключению в смирительном доме или тюрьме на сроки, означенные в статьях 40−42 т. ХV ч. I, или аресту от 4-х дней до 3-х месяцев, или денежному взысканию не свыше пятисот рублей.

3) За прямое оспаривание или порицание в печатных изданиях начал собственности и семейного союза с намерением разрушить или ослабить их основы, хотя бы притом не было возбуждения к совершению преступления, виновный подвергается денежному взысканию не свыше трехсот рублей и аресту не свыше шести недель или же, по усмотрению суда, только одному из сих наказаний.

4) Виновные в напечатании и обнародовании постановлений дворянских, городских и земских собраний без разрешения, в столицах генерал-губернаторов, а в прочих городах начальника губернии, подвергаются денежному взысканию не свыше трехсот рублей и аресту не свыше трех недель или же, по усмотрению суда, одному из сих наказаний.

10. За всякое оглашение в печати о частном или должностном лице, или обществе, или установлении такого обстоятельства, которое может повредить их чести, достоинству или доброму имени виновный подвергается денежному взысканию не свыше пятисот рублей и заключению в тюрьме на сроки, назначенные в статье 42 т. ХV ч. I, или же, по усмотрению суда, одному из сих наказаний.

11. За всякий оскорбительный отзыв в печати о частном или должностном лице, или обществе, или установлении, выражающий или заключающий в себе злословие или брань, но без указания определенного позорящего обстоятельства, виновный подвергается денежному взысканию не свыше трехсот рублей и аресту в мере, определенной 43 статьёй т. ХV ч. I для первой и второй степени, или заключению в тюрьме не свыше шести месяцев. <…>

18. При назначении наказания за преступление, обнаруженное в повременном издании, суду предоставляется:

1) определять запрещение такого повременного издания на срок, какой он признает нужным, или совершенное его прекращение;

2) определяя приостановление или прекращение повременного издания, запретить вместе с тем и оказавшимся виновными издателю и редактору или одному из них принимать на себя в течение известного срока, не свыше однако пяти лет, звание издателя или редактора какого бы то ни было повременного издания.

19. Поставляя приговор в отношении к повременному изданию, суд может определить, чтобы в следующем нумере сего издания, если оно не прекращено, помещен был и означенный приговор; печатание при этом примечаний, возражений или рассуждений запрещается. <…> Резолюция «Быть по сему».