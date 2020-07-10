 

Грузия заявила о пропаже во время войны с Россией оружия на 1 млрд лари

10.07.2020, 11:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМинистр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время войны с Россией в стране якобы «попросту испарилось» вооружения на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по курсу 2008 года). Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У нас нет никаких доказательств, что это оружие действительно было у грузинской армии», – сказал он телекомпании «Имеди».

Гарибашвили обвинил тогдашнего министра Давида Кезерашвили в финансовых махинациях. «Десятки и сотни миллионов долларов (из военного бюджета) переводились в оффшоры», – сказал Гарибашвили.

По его словам, во время войны с Россией в августе 2008 года грузинская армия получила «невиданный ущерб». «У нас легитимный вопрос – а действительно ли закупалось вооружение? Есть подтвержденная информация о фиктивных закупках на десятки и сотни миллионов долларов, перечислениях в оффшоры на основании мошеннических операций», – сообщил министр.

По его словам, «это огромное транснациональное преступление, которое нуждается в расследовании с включением наших международных партнеров». «Хорошо известно, что в незаконной торговле оружия вместе с Кезерашвили участвовал дядя экс-президента Михаила Саакашвили Темур Аласания», – добавил Гарибашвили.

По словам министра обороны, «перед Грузией, ее народом и армией совершено огромное преступление».

Ранее минобороны Грузии начало «сдавать в прошлое» советскую спецтехнику

В декабре прошлого года президент и верховный главнокомандующий Грузии, француженка Саломе Зурабишвили сообщила то, о чем в стране совершенно не принято говорить вслух: «у нас нет и не будет ни армии, ни оружия». Ее слова вызвали в грузинском обществе грандиозный скандал. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как возникло это заявление грузинского президента, что она имела в виду на самом деле и каково реальное состояние армии Грузии.



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