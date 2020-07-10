 

Экономист предложил деноминировать рубль в 100 раз

10.07.2020, 11:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuРуководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с инициативой деноминации российской валюты в 100 раз.

По его словам, аргументом для проведения деноминации рубля может послужить рекордный уровень объема наличных денег в России. Так, в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн рублей, то есть на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 тыс. рублей наличных денег, передают «Ведомости».

Разуваев отметил, что банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Кроме того, по его словам, росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн рублей», – сообщил аналитик.

«Последняя деноминация рубля в России состоялась в далеком январе 1998 году. Коэффициент был 1 к 1000. Рубль с 1998 значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют. Самое время подумать о новой деноминации рубля», – уверен эксперт.

Предлагается провести деноминацию рубля по курсу 1 к 100. В этом случае бутылка воды будет стоить 30-70 копеек, проезд в метро – 50 копеек, а квартиры перестанут оцениваться млн рублей. 

«Возвращение копейки добавит доверия российской валюте», – подчеркнул Разуваев.

Ранее Международный валютный фонд ухудшил свой апрельский прогноз по ВВП России. Согласно обновленным данным, экономика России, как ожидает МВФ, упадет на 6,6% в нынешнем году, но вырастет на 4,1% в следующем году.



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