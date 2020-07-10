 

НАБУ затягивает передачу дела по “Роттердам плюс” в суд, чтобы продлить его фальсификацию

10.07.2020, 11:10, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины сознательно затягивает расследование дела “Роттердам плюс”, поскольку не имеет доказательной базы и продолжает ее фальсифицировать. Об этом заявил экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в интервью “Главкому”.

“Уже идет четвертый год “расследования”, это далеко не первая мутация их претензий, именно поэтому они до сих пор не подали документы в суд. Я имею в виду, все время пытаются продлить срок досудебного расследования”, – сказал Вовк.

По его мнению, если сотрудники НАБУ избегают передачи дела в суд, это означает, что онипризнаются в преступлении со своей стороны, поскольку сфальсифицировали доказательства для уголовного производства и осознают, что в суде дело рассыплется.

“В моем понимании их преступление – это продолжение фальсификации уголовного производства… Затягивание – это их главный приоритет для того, чтобы и дальше пиариться на этом деле. Если бы они проводили свою работу всесторонне, объективно и беспристрастно, то должны это дело давно закрыть”, – отметил Вовк.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Член комитета ВР по энергетике и ЖКХ, нардеп от “Батьківщини” Михаил Волынец утверждал, что благодаря действию формулы “Роттердам плюс” шахтеры дополнительно получили 10 млрд грн.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле “Амстердам плюс”. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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