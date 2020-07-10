Мнение: Американских бизнесменов уговаривают взять доллары у государства

10.07.2020, 11:05, Разное

Перед прошлым кризисом один губернатор сообщил подчинённым, что 2009 год будет непростым, что придётся много и тяжело работать. Грянул кризис, и его подчинённые развели руками: «мы его неправильно поняли. Мы думали, он говорит о том, что придется много работать по распределению дополнительных доходов».

Звучит смешно, но именно в таком положении оказались сейчас американские чиновники. Им надо впрыснуть в экономику астрономические объёмы свежеотпечатанных долларов, а потратить по-настоящему большие суммы не так-то просто. Цитирую статью Саймона Блэка, инвестора из США:

https://www.sovereignman.com/trends/my-ridiculous-saga-to-refuse-free-government-ppp-money-28150/

Моя нелепая сага об отказе от бесплатных государственных денег ПЗЗ

Несколько месяцев назад, когда правительство США объявило о своей «Программе защиты зарплаты» для малого бизнеса, моей первой мыслью было: «этим будут серьезно злоупотреблять».

ПЗЗ, как его называют, была жемчужиной в короне усилий Дяди Сэма разбрызгать триллионы долларов на экономику США; идея состояла в том, что правительство будет гарантировать кредиты малому бизнесу… и они специально прописали в документах так, чтобы кредиты не возвращались.

Любой, кто брал деньги в долг по этой программе, мог получить прощение долга до тех пор, пока он удовлетворял некоторым очень простым требованиям.

Программой начали злоупотреблять почти сразу же. Более 1 миллиарда долларов было выплачено мертвым людям… и до сих пор правительство даже не удосужилось попытаться вернуть эти деньги.

Процветает также безудержное мошенничество, когда бесчисленные люди создают поддельные предприятия с фиктивными сотрудниками, чтобы сгребать все эти бесплатные деньги.

Также бесчисленное множество людей, которое не нуждалось в деньгах, всё же брало деньги.

Я не взял ни пенни и никогда собирался брать. У меня всё очень хорошо, и, в отличие от Канье Уэста и прочих, мне не нужны бесплатные деньги от налогоплательщиков.

Но из любопытства я подал заявку на кредит ПЗЗ еще в марте, потому что хотел посмотреть, как проходит этот процесс.

Сколько денег они выдадут? Существуют ли какие-либо стандарты должной осмотрительности или кредитования?

Многие люди, возможно, не понимают этого, но выдать в долг так много денег по-настоящему трудно. Правительство выделяет сотни и сотни миллиардов долларов на ПЗЗ… а это значит, что им придется выдать десятки миллионов кредитов.

Это невероятно трудно сделать.

Для сравнения, гигантские финансовые учреждения, такие как «Бэнк оф Америка» или «Джей Пи Морган Чейз», могут выдавать по миллиону кредитов за целый год.

Федеральное правительство пытается выдать десятки миллионов кредитов в течение нескольких месяцев.

Очевидно, часть денег утечёт через трещины, и я хотел пройти через процесс, чтобы выяснить, где эти трещины расположены.

Когда я заполнял заявку на ПЗЗ для одной из своих компаний, процесс был довольно простым. Через несколько дней я получил ответ: меня утвердили, и правительство готово было ссудить мне шестизначную сумму.

Это было удивительно для меня, учитывая, что компания, от лица которой я обратился, является (а) прибыльной и (б) имеет только одного сотрудника: меня.

Но тем не менее правительство сочло нужным предложить мне деньги на условиях, которые не требовали бы от меня возврата этих денег… никогда.

В письме содержались инструкции и просьба подписать кредитные документы, после чего я мог получить деньги.

Опять же, у меня не было намерения брать какие-либо деньги по этой программе… мне просто было любопытно, как это происходит. Поэтому я проигнорировал письмо и ничего не сделал, полагая, что они уйдут.

Но через несколько недель я получил электронное письмо от сотрудника Управления по делам малого бизнеса, который интересовался кредитными документами.

Я написал ответ и недвусмысленно сказал им: «отмените заявку на кредит». Он ответил и подтвердил, что да, они отзовут мое заявление.

Но затем, в конце июня, я получил еще одно электронное письмо от сотрудника Управления следующего содержания:

Добрый день,

Я отслеживаю заключительные документы по вашему бизнес-кредиту. Когда вы будете подписывать документы?

Пожалуйста, ответьте на это письмо как можно скорее.

Да что ж такое… Я позвонил и оставил голосовое сообщение, в котором ещё раз заявил, что не буду продвигаться вперёд с кредитом.

Через три дня я получил официальное письмо от Управления, подтверждающее, что моя заявка на кредит была аннулирована.

Но это ещё не конец истории.

На прошлой неделе я получил ещё одно электронное письмо от Управления, в котором говорилось: «Мы пишем вам с хорошими новостями…».

Дальше в письме говорилось, что они хотят послать мне до 10 тысяч долларов в рамках другой программы, программы кредитования экономического ущерба от стихийных бедствий.

И поскольку у них уже были мои банковские реквизиты, они собирались перевести средства на мой счёт в течение трёх рабочих дней.

Восхитительно. Мне даже не нужно было ничего делать, они просто собирались положить деньги на мой счёт.

Серьезно, почему так трудно отказаться от бесплатных государственных денег?

В письме содержались инструкции о том, как отказаться от участия:

Если вы не хотите получать аванс программы кредитования от стихийных бедствий, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте в течение трёх рабочих дней с даты этого сообщения по адресу такому-то, и ссылайтесь на свой 10-значный номер заявки, в теме письма укажите то-то.

Так что мне пришлось пойти и поискать этот 10-значный номер заявки (который не содержался в электронном письме) и следовать их инструкциям, чтобы отказаться от денег.

Я не получил от Управления ответа, подтверждающего, что они получили мой [третий] запрос на отмену кредита. Но, к счастью, деньги на мой счёт не поступили… пока что.

Невероятно, эти люди практически ломятся в мою дверь, пытаясь вручить мне бесплатные деньги, хотя я уже трижды говорил им, что меня это не интересует.

И я предполагаю, что я один из миллионов других людей, которые имели этот опыт.

Нет ни единого шанса, чтобы этой программой не начали массово злоупотреблять, и она обойдётся налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов убытков, просто для начала.

Что удивительно, так это то, как мало кого это волнует.

Государственный долг США увеличился на триллионы долларов с начала марта, когда началась пандемия. В прессе об этом почти ни слова.

Общий государственный долг США составляет почти 26,5 триллионов долларов, что составляет 122% от ВВП. Это самый высокий уровень в истории.

Даже во время Второй мировой войны государственный долг США не превышал 118% ВВП.

Таким образом, правительство США сейчас влезло в более глубокий долг, раздавая людям бесплатные деньги от коронавируса, чем когда они сражались с нацистами.

Что-то очень не так с этим образом мышления.

Самое интересное в этой статье вовсе не то, что Америка похожа уже на заядлого наркомана, всё ближе и ближе подбирающегося к передозу. Самое интересное тут то, что многие российские бизнесмены и экономисты даже не понимают, в чём, собственно, проблема.

Власти США раздают деньги малому бизнесу? Достаточно прислать реквизиты, и тебе на счёт закинут несколько миллионов рублей? Да это же великолепно! Вот бы и в России созрели до такой важной и нужной программы!

На практике, разумеется, ничего хорошего от вертолётных денег ждать не стоит. Бизнес в здоровой экономике постоянно обновляется: убыточные компании банкротятся, прибыльные компании растут. Если механизм разорения перестаёт работать, убыточные фирмы становятся раковыми клетками и отравляют всё вокруг: они оттягивают на себя ресурсы и забирают долю рынка у здоровых фирм. Наступает цепная реакция, и здоровые фирмы, которым сложно конкурировать с зомби-компаниями, также заболевают.

Вторым неизбежным следствием бездумной раздачи денег является рост инвестиционных активов, таких как акции. Когда акции быстро растут, а реальный бизнес мучительно сражается за своё существование, инвесторы вынимают деньги из реального бизнеса и вкладываются в акции. Получается парадоксальная ситуация: массовая раздача денег на самом деле обескровливает бизнес, заставляя последний искать кредиты на любых условиях и терпеть в конечном счёте дополнительные убытки.

Наконец, когда денег раздают совсем уж неприлично много, наступает очистительная гиперинфляция. Как она отражается на бизнесе вы можете посмотреть на примере вот этих фотографий магазинчика Венесуэлы, сделанных до и после включения печатного станка:

Несмотря на всё это, люди не склонны задумываться о плохом в тот момент, когда им протягивают руку помощи. Как я уже писал, в России сейчас весьма высока вероятность перевода печатного станка в режим форсажа. Если только американцы не покажут нам отрицательный пример, с громким треском разрушив свою экономику в ближайший год, боюсь, остановить желающих «сделать как в США» будет невероятно тяжело.