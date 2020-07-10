Мнение: Возвращение пройденного

10.07.2020, 11:00, Разное

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.

Пока, конечно, страной руководит не чиновник ВОЗ (хотя это не точно), поэтому логично ждать заявлений туземных вождей на этот счет. Но в целом – почему бы и нет? "Голосование" проведено, парад прошел, пора бы и обратно по камерам. Тем более, что ситуация тяжелая, население задается вопросом – кто виноват, а потому есть риск, что начнет его задавать в прямой форме – на улицах.

"Правила поведения" – понятие размытое. Учитывая, что вирус везде, можно вводить любые пункты и подпункты любых правил, и они все равно будут недостаточными. Поэтому простор для творчества ограничен только фантазией чиновников. Кстати, даже сейчас, при вроде бы снятых ограничениях, в Москве запретили протестную акцию против поправок в конституцию. Ссылаясь как раз на ограничения по коронавирусу. Понятно, что создается универсальное правило, которым можно гасить (по крайней мере пытаться гасить) любые проявления любого недовольства.

При этом впереди осень с ее классическим гриппозным обострением, а грипп – это вам не коронавирус. За сутки только в одной Москве можно зарегистрировать под сотню тысяч заболевших. Это вам не нынешние 5 тысяч на всю страну. Поэтому соблазн загнать всех в стойло слишком велик, чтобы им не воспользоваться.