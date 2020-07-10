Влад Соколовский устроил сказочный день рождения для своей девушки Лины Сурковой: первые фото пары

10.07.2020, 10:58, Разное

Недавно Влад Соколовский впервые подтвердил слухи о романе с Ангелиной Сурковой – моделью, певицей и участницей кастинга в группу Serebro – и добавил, что они провели вместе карантин и уже расстались. Всего они встречались 9 месяцев. Но как только эти новости облетели российские СМИ, Влад опубликовал в Instagram совместный с Ангелиной ролик, в котором расставание опроверг. 8 июля Ангелина праздновала свой день рождения – ей исполнился 21 год, и по этому случаю Влад подготовил для нее сразу несколько сюрпризов. А в распоряжении HELLO.RU оказались первые совместные фотографии пары, сделанные в тот же самый день.

Будь всегда счастлива, а я постараюсь этому всячески способствовать @lee_surkova, – поздравил Влад свою возлюбленную на странице в соцсетях.

Утром Ангелина получила от Влада большой букет нежно-розовых пионов, после чего певец отвез ее на романтическое свидание – в SPA-бутик с панорамным видом на Москва-сити. Отдохнувшую после массажа Лину внизу ждал красный мустанг, на котором пара поехала на официальное празднование дня рождения в летнюю резиденцию Сергея Жукова “Руки Вверх Бар open air” на берегу Клязьминского водохранилища. Влад и Ангелина провели вечер в компании близких друзей и родителей Влада, где певец преподнёс девушке особенный сюрприз.

Напомним, Влад и Ангелина встречаются с осени прошлого года. Минувший карантин они также провели вместе, и оба переболели коронавирусом. По словам певца, за все время их отношений они несколько раз сходились и расходились, пока не приняли “окончательное решение” этой весной.

У нас очень странная была ситуация, – рассказывал Влад в интервью на шоу “Алена, блин!”. – Мы вообще несколько раз в течение этих отношений сходились и расходились, у нас были такие качели по ряду причин. И последний раз это было в конце марта, потом была самоизоляция, потом был диагноз (Влад переболел коронавирусом – прим. ред.). И в течение этого периода мы пришли к тому, что мы разбегаемся, но нам не давали такой возможности. Поэтому последние две недели мы были в понимании того, что мы расходимся, но не могли сделать этого физически – ж*** к ж*** две недели.

Влад также добавил, что был инициатором разрыва и что само расставание – “неприятно, потому что это были реальные чувства, хорошие”. В качестве причины Влад указал “фундаментальные вещи”, в подробности вдаваться отказался, отметив лишь – “ей не подхожу я, а мне – она”.