 

Джордж Клуни впервые за долгое время замечен на прогулке с подросшим сыном

10.07.2020, 10:58, Разное

С начала этого года Джордж и Амаль Клуни превратились в одну из самых скрытных пар. Мы редко видели лишь одиночные “рабочие” выходы Амаль и становились свидетелями выступлений в сети Джорджа, однако их совместные появления и тем более появления с детьми – 3-летними близнецами Эллой и Александром – в сети долгое время не публиковались. С началом карантина семейство самоизолировалось в своем особняке в Лос-Анджелесе. И хотя карантинные меры были ослаблены давно, Джордж решился на короткую вылазку лишь вчера. Он вышел с маленьким Александром на прогулку – знаменитый отец повел сына к офтальмологу, а папарацци сумели запечатлеть этот ценный момент. Так в распоряжении мировых СМИ оказались первые за долгое время фото подросшего Александра.

Глядя на Александра, невозможно не заметить, как сильно он похож на своего отца. В 2017-м в одном из интервью Джордж Клуни говорил о детях так:

Элла очень изящна. У нее большие красивые глаза. И вообще она похожа на Амаль. Александр весит на полтора килограмма больше своей сестры. Он смеется громче всех в комнате. Это всегда вызывает у меня улыбку.

О том, как семья и дети изменили ее жизнь, рассказывала и Амаль – в апрельском интервью 2018 года американскому Vogue.

Семья и любовь – единственные составляющие счастья в этой жизни, но также это то, на что ты меньше всего можешь повлиять. Вы не можете захотеть и встретить своего человека. Когда я познакомилась с Джорджем, мне было 35 лет. Для меня не было очевидным, к чему приведут эти отношения. Я не мечтала любым путем выйти замуж и родить детей. Этого не было в моей жизни, но меня это не волновало. 

Они постоянно говорят “мама” и “папа”. Джордж очень старался, чтобы именно “мама” было их первым словом. 
Каждое утро, между 06.00 и 08.00, мы забираем малышей к себе в кровать. Я могу быть уверена, что до 8 утра не получу ни единого звонка и сообщения по работе. Сейчас уже легче, было тяжело, когда я кормила грудью – все же их двое. У меня были всевозможные подушки, примочки, гаджеты для этого процесса. 



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