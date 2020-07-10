 

Ученые обнаружили связь между сидячим образом жизни и риском развития онкологии

10.07.2020, 10:53, Разное

Американские исследователи обнаружили, что сидячий образ жизни провоцирует развитие онкологических заболеваний. По словам экспертов, если работа располагает к продолжительному отсутствию активности, то необходимо чаще вставать и делать легкую разминку.
Так, в не которых компаниях, где работают преимущественно офисные сотрудники, разработана специальная методика для борьбы с сидячим образом жизни. Все работники единовременно получают специальный сигнал, после чего начинают делать гимнастику. Кроме того, крупные фирмы могут позволить себе выделить для работников целый спортивный зал, где в свободное время сотрудники повышают физические и умственные нагрузки.

Специалисты из Американского онкологического сообщества в течение пяти лет вели наблюдение за 8000 человек, чей возраст превышал 45 лет. Из них за это время от рака скончались 268 человек, при этом все они вели преимущественно сидячий образ жизни, который повышает риск смертности почти на 52%. В целях борьбы с данным явлением медики советуют каждый день выполнять физические упражнения.



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