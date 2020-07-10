Госдепартамент одобрил продажу 105 истребителей F-35 Японии

10.07.2020, 10:50, Новости дня

Госдепартамент США одобрил возможную продажу 105 истребителей F-35 Японии по ориентировочной цене 23 миллиарда долларов.

Как сообщают в ведомстве, Япония хочет приобрести 63 самолета F-35A, 42 самолета F-35B, 110 двигателей Pratt & Whitney F135 и сопутствующее оборудование.

Реализация сделки, с учетом техподдержки и обслуживания, займет 25 лет.

«Для национальных интересов США крайне важно оказать помощь Японии в развитии и поддержании надежного и эффективного потенциала самообороны», – заявил Госдепартамент, добавив, что планируемая сделка не изменит военный баланс в регионе.