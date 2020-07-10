Дубай объявил о готовности принимать российских туристов

10.07.2020, 10:48, Новости дня

Дубай объявил о готовности принимать всех иностранных туристов, в том числе россиян, и разъяснил правила въезда в страну, сообщила представитель Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая в РФ Анна Ястребова.

Так, туристы по прилету в Дубаи должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с негативным результатом, полученную не более чем за 96 часов до прибытия, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Также на борту самолета им нужно заполнить форму о состоянии здоровья, скачать специальное приложение на смартфон для отслеживания перемещений и оперативной связи, а также оформить медицинскую страховку с покрытием лечения от коронавируса.

Все прибывающие в аэропорту будут проходить проверку температуры. Если у кого-то из пассажиров обнаружат симптомы, ему проведут повторное тестирование даже при наличии действующей справки. В соответствии с результатами, туриста отправят в обсерватор или местную больницу.

Отмечается, что никаких специальных исключений или требований для путешественников из РФ не вводилось. При условии возобновления международного авиасообщения они смогут свободно въезжать в Дубай.

Ранее наследный принц Дубая Хамдан бен Рашид Аль Мактум сообщил, что эмират Дубай в ОАЭ с 27 мая возобновляет экономическую деятельность. В частности, вести бизнес, включая работу кинотеатров и спортзалов, разрешено с 06.00 до 23.00 с соблюдением всех мер предосторожности.