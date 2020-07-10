 

В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

10.07.2020, 10:45, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЗа минувшие сутки в РФ выявлено 6635 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 713 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6635 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 637, Санкт-Петербурге – 300, Свердловской области – 275.

Всего в стране выявлено 713 936 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 489 068 человек, из них 7752 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 017 человек.

Накануне, 9 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6509. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 126.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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