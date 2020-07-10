 

Казахстан отказался продавать землю иностранцам

10.07.2020, 10:45, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЗемлю в Казахстане не будут продавать иностранцам, сообщил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«В 2021 году завершается мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса. В связи с этим мы должны принять окончательное решение. Земля не будет продаваться иностранцам, мы больше не будем возвращаться к этому вопросу», – передает радио Sputnik слова Токаева.

Напомним, в мае 2016 года в ряде городов Казахстана инициативные группы подали заявки на разрешение провести митинги в знак протеста против принятия поправок в Земельный кодекс, которые предусматривают расширение возможностей аренды иностранцами сельскохозяйственных земель.

После этого теперь уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил мораторий до 2021 года на четыре нормы Земельного кодекса, которые вызвали широкий общественный резонанс, и распорядился сформировать комиссию по земельной реформе, в состав которой вошли руководители и активисты институтов гражданского общества.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Иностранные эксперты будут наблюдать за голосованием по Конституции

18.06 / Собянин: Рекомендации Роспотребназдора по коронавирусу соблюдают 96% москвичей

04.06 / Предъявлены обвинения еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма

19.06 / Хангошвили в Германии, Скрипали в Великобритании, Гебрев в Болгарии…

16.06 / Сейду Думбия может вернуться в Россию

11.06 / Юрист, выпускница Могилянки и Кембриджа. Стало известно, кто сменит Вакарчука в Раде

14.05 / Курс гривны к евро и доллару повысился

03.06 / «Самое одинокое поколение» — BI рассказал о влиянии пандемии на психику миллениалов

16.05 / “Суд был фарсом”. Сытник заявил, что не чувствует себя виновным в коррупционном правонарушении

06.06 / “Барселона” отклонила предложение в 100 млн евро за 17-летнего Фати

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска