 

Стало известно о пытках убитого в Башкирии 100-летнего ветерана

10.07.2020, 10:45, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuУбитого в Кигинском районе Башкирии 100-летного ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова нашли привязанным к стулу, с веревками на руках и ногах. Голова мужчины была пробита ломом, сообщили СМИ.

Как пишет Life.ru, правоохранители предполагают, что Ивана Несмеянова пытали, прежде чем убить, чтобы узнать, где он хранит деньги.

Злоумышленники похитили у ветерана 1 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем». Правоохранители устанавливают причастных к преступлению и их местоположение.

Ранее в пятницу в СК сообщили, что в башкирском селе Леуза неизвестные убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. 



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