 

Мнение: “Ольхон” о перспективах ДНР и ЛНР

10.07.2020, 10:42, Разное

Мнение "Ольхона" на тему перспектив ДНР и ЛНР в конексте недавней дискуссии про будущее Донбасса.
Касательно официальной позиции властей РФ, то как показывает практика, даже если планы есть, то про них никто публично рассказывать не будет, даже в связи с очевидными ожиданиями, что проблема как-то должна решаться.

Как и ранее, уверен, что ДНР и ЛНР на Украину уже никогда не вернуться. Вопрос скорее в том, сколько они будут существовать в формате непризнанных государственных образовний

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Мнение: Крым опять не наш

19.06 / Был ли роман с Карой Делевинь и изменяла ли Эмбер Херд Джонни Деппу: Илон Маск ответил на скандальные сообщения СМИ

24.05 / В период пандемии iPhone в Китае начали массово скупать

06.07 / Скрижали РФ

08.06 / Мнение: Левченко Инна Николаевна

26.05 / Принц Карл Филипп приступил к службе в Вооруженных силах Швеции

02.07 / Диетолог Ольга Деккер рассказала о вредном воздействии меда на организм и фигуру

22.05 / Учёные: Кошки стали домашними питомцами 14,5 тысяч лет назад

25.05 / Мнение: КНДР будет укреплять свой ракетно-ядерный потенциал

27.06 / Прохожие приняли Лолиту в медицинской маске за молодую девушку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска