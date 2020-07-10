Мнение: “Ольхон” о перспективах ДНР и ЛНР

10.07.2020, 10:42, Разное

Мнение "Ольхона" на тему перспектив ДНР и ЛНР в конексте недавней дискуссии про будущее Донбасса.

Касательно официальной позиции властей РФ, то как показывает практика, даже если планы есть, то про них никто публично рассказывать не будет, даже в связи с очевидными ожиданиями, что проблема как-то должна решаться.

Как и ранее, уверен, что ДНР и ЛНР на Украину уже никогда не вернуться. Вопрос скорее в том, сколько они будут существовать в формате непризнанных государственных образовний