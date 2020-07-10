 

Ученые: У переболевших коронавирусом наблюдаются сбои в иммунитете

10.07.2020, 10:30, Разное

Специалисты из Института вирусологии Ухани сообщили, что у излечившихся от COVID-19 пациентов возникают продолжительные сбои в работе иммунной системы. Они зафиксировали у выздоровевших понижение уровня лимфоцитов, число которых не доходит до нормы даже после 11 недель болезни.
Ученые заявляют, что коронавирус оказывает глубокое влияние на лимфоциты и является причиной продолжительных потенциальных дисфункций и даже не показывали склонности к их возобновлению. Эксперты считают, что при хроническом повреждении таких иммунных клеток часто приводит к ВИЧ. Но доктора из РФ полагают, что COVID-19 не может умножаться в лимфоцитах, а перманентная их потеря может быть вызвана не одними хроническими инфекциями.

Павел Волчков, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, полагает, что после болезни будут незначительные колебания лимфоцитов, но потом все придет в норму. Относительно ВИЧ, то при таком инфицировании поражены клетки иммунной системы, их заражение – основной способ репликации вируса.



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