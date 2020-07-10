 

В Башкирии жестоко убили 100-летнего ветерана ВОВ

10.07.2020, 10:20, Разное

В собственном доме в селе Леуза Кигинского района Башкирии 9 июля был найден убитым ветеран Великой Отечественной войны 1919 года рождения Иван Несмеянов, передает телеканал “360”. Тело обнаружили соседи, которые забеспокоились из-за того, что мужчина долго не выходил во двор.

У связанного пенсионера была пробита голова. Возбуждено уголовное дело по статьям “Разбой” и “Убийство”. Устанавливаются обстоятельства трагедии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Кинопродюсер Сэм Клебанов рассказал о последствиях отказа от карантина в Швеции

13.05 / Песков заболел коронавирусом

30.05 / Плавание в море стало опасным из-за COVID-19

17.05 / Кудрявцева ахнула от известия о тщательно скрываемом сыне Сафронова

15.05 / Скандалы: Космические хищения дошли до суда

22.06 / Что произошло за ночь 22 июня

29.06 / Пшик и пустота

07.07 / Врач рассказала об оптимальной температуре кондиционера в жару

27.06 / Личное: Молодец Катька!

24.06 / Диетологи назвали целебные свойства свёклы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска