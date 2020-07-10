Губернатора Фургала доставили в московский суд

10.07.2020, 10:20, Разное

Обвиняемый в организации нескольких убийств предпринимателей губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доставлен в Басманный районный суд Москвы, передает сетевое издание “Москва 24”. Там будет рассматриваться вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в тот момент, когда он собирался ехать на работу. Глава Хабаровского края подозревается в организации нескольких покушений на людей в своем регионе и в соседней Амурской области в 2004 и 2005 годах. Следствие проверяет его причастность к другим тяжким преступлениям.