Эксперты перечислили основные факторы смерти от коронавируса

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10.07.2020, 10:17, Разное

Специалисты из Великобритании, проанализировав больше 17 миллионов медицинских карт пациентов, узнали о главных причинах смерти от коронавируса. Риски летального исхода увеличиваются из-за пожилого возраста, у людей мужского пола, принадлежности к монголоидной или негроидной расе, диабет, астма и наличие других болезней.
Исследователи создали аналитическую платформу Open SAFELY, охватывающую 40% всех пациентов Англии. В ней сохранены данные медицинских карточек 17 278 392 людей, которые обращались к докторам. Также имеется информация и о 10 923 смертельных случаев пациентов от коронавируса. Такая платформа позволяет узнать вклад факторов риска и найти весомые отличия.

Полагаясь на такие данные, эксперты установили причины, связанные с летальными исходами от коронавируса в Англии, представив результаты в журнале Nature. Они провели регрессионный анализ и выяснили воздействие каждого фактора, оценив показатели соотношения рисков.

Тесно связывают с риском смерти от COVID-19 пожилой возраст человека. Если возраст больного составлял более 80 лет, то риск увеличивался больше чем в 20 раз в сравнении с людьми возрастом 50-59 лет. Также у мужчин в 1,59 раза наблюдали высокий риск смерти, нежели у женщин.
Также отмечают, что у групп людей неевропеоидных рас более высокий риск смертности от коронавируса, чем у европеоидов. Они объясняют это тяжелым протеканием заболевания. Повышаются риски и при ожирении, диабете, астме, респираторных болезнях, хронических заболеваниях сердца, печени, с инсультом, деменцией, аутоиммунными и иммуносупрессивными болезнями. Среди онкологических пациентов риски смерти увеличиваются у тех, у кого менее 5 лет назад установили гематологическое злокачественное новообразование.

Среди причин риска летального исхода не обнаружили гипертонию и курение, что стали изучать подробнее. Исследователи отмечают, что в работе есть некоторые ограничения. В результаты они внесли клинически подозреваемые случаи, а не подтвержденные в лаборатории заболевание COVID-19, так как тестирование было не всегда, особенно у пожилых больных в домах престарелых.



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