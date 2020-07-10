 

Китай пообещал ввести ответные санкции в отношении США

10.07.2020, 10:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПекин введет ответные санкции в отношении чиновников и организаций США, заявили в МИД Китая.

Пекин пример контрмеры на введение Вашингтоном санкций в отношении управления общественной безопасности КНР в Синцзяне, передает РИА «Новости».

В МИД КНР также подчеркнули, что американские санкции являются вмешательством во внутренние дела Китая и нарушают международное право, передает ТАСС.

Кроме того, указывается, что Китай выступает против трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями, и США это знают.

Напомним, в четверг США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».



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