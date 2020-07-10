 

Эмбер Херд рассказала о насилии Джонни Деппа во время пьяного дебоша в самолете

10.07.2020, 10:09, Разное

Скандальное судебное разбирательство между актером Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжает пополняться новыми подробностями. Бывшая супруга обвинила своего мужа в пьяном дебоше, который он устроил во время полета из Австралии в Лос-Анджелес.
Причиной для скандала стало то, что Джонни Депп заподозрил супругу в измене с Джеймсом Франко. Сначала он отхлестал ее по лицу, а потом в пьяном виде «вырубился» в туалете. Об этом заявила Эмбер Херд в ходе судебного разбирательства.

Джонни Депп отрицает подобные обвинения, однако Эмбер Херд предоставила суду фотографии, на которых актер запечатлен спящим в туалете. Кроме того, в качестве доказательства была предоставлена аудиозапись с разговором Пола Беттани и Джонни Деппа, где второй признается, что употребил алкоголь. Однако доказательств нанесения побоев у Эмбер Херд не оказалось. Теперь Высокому суду Англии в течение трех недель предстоит принять решение по делу Деппа и Херд.



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