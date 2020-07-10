 

Во Львовской области впервые за месяц количество новых случаев COVID-19 не превышает 100

10.07.2020, 10:05, Новости дня

За прошедшие сутки во Львовской области коронавирусную инфекцию выявили у 82 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Таким образом, впервые за последние 30 дней прирост выявленных инфицированных в области за сутки составил меньше 100 человек.

Всего за сутки было сделано 1088 ПЦР-тестов. Среди вновь выявленных заболевших 33 человека – жители Львова.

На данный момент во Львовской области зарегистрировано 6763 инфицированных, 178 скончались, 1003 – выздоровели.

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6519 человек, госпитализирован 1181, на амбулаторном лечении находятся 5338 человек, выписаны – 1007.

На данный момент в больнице находится 162 человека, из них четверо в реанимации, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

В 8-й городской клинической больнице по состоянию на утро находится 65 пациентов, в 1-й городской клинической больнице – 56 пациентов, в больнице скорой медицинской помощи – 85 пациентов.

Львовская область является лидером по распространению COVID-19 в Украине.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 819 человек. Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043. Скончалось 1345 человек, вылечилось 24 800.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Рогозин передал «Роскосмосу» личный аккаунт в Twitter

28.05 / Заболевший коронавирусом глава Тувы захотел лечиться амбулаторно

18.06 / Нафтогаз назвал «блефом» демонтаж Газпромом транзитных труб

25.06 / Дипломаты рассказали, как будут спасать севший на мель российский траулер в Норвегии

28.06 / Концерт на Мамаевом кургане: закат во все небо и родные песни

28.06 / Глава Сахалина ответил Японии на претензии по поводу геологоразведки на Курилах

09.07 / Российский миллиардер готов выкупить американские монументы

03.07 / Торги, нефть и рубль: движение в одной связке

28.05 / Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москве 24 июня

12.05 / В Британии оценили число неучтенных в статистике смертей от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска