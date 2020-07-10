 

За сутки в Украине от COVID-19 выздоровело рекордное число людей

10.07.2020, 10:05, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус выявили у 67 детей и 65 медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 3749 детей и 7213 медработников.

За сутки было госпитализировано 214 человек, выздоровело 1016, что является рекордом за весь период эпидемии в стране. 

Степанов поблагодарил украинских медиков, которые борются с коронавирусной болезнью.

Было проведено 27 281 тестирование на коронавирус, из них 13 134 методом ПЦР и 14 147 ИФА-тестов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 819 человек. Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043. Скончалось 1345 человек, вылечилось 24 800.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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