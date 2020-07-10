 

В Японии заявили о неэффективности «Фавипиравира» против коронавируса

10.07.2020, 10:02, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа «Фавипиравир» («Авиган») показали отсутствие у него эффективности при лечении нового коронавируса.

Клинические испытания продемонстрировали отсутствие видимой разницы в результатах лечения коронавируса у тех пациентов, кто принимал «Фавипиравир», и тех, кто его не использовал, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

«Фавипиравир» разработала японская корпорация Fujifilm Holdings. Изначально планировалось завершить клинические испытания и одобрить широкое использование препарата в мае, однако тестирования, в которых принимали участие несколько медицинских учреждений, затянулись.

Из-за побочных эффектов лекарство никогда не продавалось открыто на рынке, однако правительство Японии держит его запас на случай эпидемии гриппа.

Кроме того, «Фавипиравир» эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола.

Ранее Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира, совместного производства РФПИ и ГК «ХимРар».

Также Минздрав одобрил третий препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, препарат компании «Р-Фарм» получил название «Коронавир».



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