 

В Британии при помощи металлоискателя нашли 700-летнюю печать папы Римского

10.07.2020, 10:02, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Великобритании археолог-любитель по имени Энди Бассет при помощи металлоискателя обнаружил на вспаханном поле печать папы Римского Иннокентия IV, возраст которой, предположительно, составляет около 700 лет.

Находка уже прошла обязательную процедуру оценки экспертами Британского музея, после чего ее официально зарегистрировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на EveningExpress.

Уникальный артефакт был найден в графстве Шропшир. По словам сотрудника музея Питера Ривилла, печать могла оказаться там, когда Иннокентий IV пытался заручиться поддержкой Генриха III, который стремился заполучить Сицилию.

По другой версии, папа римский отправил с печатью письмо богатому влиятельному человеку, который пожертвовал Церкви большую сумму денег в обмен на спасение своей души. В Средние века это было распространено.

«Мы не знаем, кому папа послал письмо. Все, что нам известно, – найденная пломба изготовлена из свинца», – сказал Ривилл.

Находка оказалась юбилейным 1,5-миллионным археологическим объектом, которые на территории Британии находили археологи-любители.

Ранее на юге Казахстана ученые нашли останки кошки, которая была домашним животным у местных кочевников больше 1 тыс. лет назад, задолго до распространения сельского хозяйства в степях Средней Азии.



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