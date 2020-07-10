Сергей и Анна Семак поделились первой фотографией с внучкой Евой

10.07.2020, 9:56, Разное

Несколько дней назад старшая дочь Сергея и Анны Семак – Майя – впервые стала мамой, а они – соответственно – впервые дедушкой и бабушкой. Вчера подошло время выписки, и Майю с новорожденной дочерью Евой приехала встречать из роддома на Фурштатской в Санкт-Петербурге практически вся семья. Фотографиями с этого знаменательного события Анна Семак поделилась в Instagram-историях, а чуть позже добавила и кадры с семейного домашнего торжества.

Сергей и Анна Семак с внучкой Сергей Семак с внучкой и главврачом больницы

Майя Семак

Чуть ранее фотографией ножек малышки делилась в соцсетях и сама Майя:

5 июля 2020 года родилась замечательная девочка, подарившая нам настоящее счастье.

О том, как складывались события накануне родов, Анна Семак делилась с подписчиками на днях:

Вечер накануне родов мы с дочерью провели вместе. Заварили малиновый лист – пришлось ободрать все хилые саженцы в огороде, посмотрели комедию, оказавшуюся не смешной, поговорили по очереди с малышкой, объяснив, что внешний мир не так страшен, каким кажется изнутри. Провожая Майю, мысленно попрощавшись с ее животом, я вспомнила о силе слова, о том, что исторически напутствие матери играло важнейшую роль. Я, конечно, не святейший Патриарх, но по-матерински перекрестив дочь, сказала: “Благословляю тебя родить”. Вложив в эти простые слова всю любовь.

Продолжение можно прочитать тут.

Напомним, Сергей и Анна вместе много лет. У Сергея есть сын Илья от первого брака, у Анны – дочь Майя от первого брака, общих детей у них пятеро – Семен, Иван, Варвара, Савва и Илария. Также в 2016 году пара взяла из детского дома девочку Таню с ограниченными возможностями. Подробное интервью о ней Анна давала порталу “Такие дела” – почитать его можно здесь.