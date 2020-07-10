США вновь пригласили Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями

10.07.2020, 9:56, Новости дня

Соединенные Штаты вновь обратились к Китаю с предложением присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями, заявляя, что видят возможность для трехсторонних переговоров с Пекином с Москвой, несмотря на серьезные разногласия.

«Соединенные Штаты приветствуют обещание Китая участвовать в переговорах по контролю над вооружениями. Поэтому разумные последующие шаги должны включать личные встречи между Соединенными Штатами и Китаем», – заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

Администрация президента Дональда Трампа требует, чтобы Китай принял участие в переговорах по договору, который придет на смену СНВ-III – соглашению между США и Россией, ограничивающему арсеналы их ядерных боеголовок.

Срок его действия истекает в феврале.

Китай не принял участие в первых американо-российских переговорах по договору, которые прошли в прошлом месяце в Вене.

Однако в среду Китай заявил, что готов вести с США в переговоры контролю над вооружениями при условии, что Вашингтон сократит свой арсенал до размеров китайского.

Глава Департамента по контролю над вооружениями в МИД Китая Фу Цун заявил, что позиция США – «не что иное, как уловка», призванная позволить Вашингтону выйти из СНВ-III и иметь свободу действий в наращивании своей ядерной программы.

Однако США заняли оптимистичную позицию и трактовали заявление в своих интересах, заявив, что американский переговорщик Маршалл Биллингсли пригласит Китай на дальнейшие переговоры.

«Мы все придем за стол переговоров с разными точками зрения и задачами, и у нас, безусловно, будут возникать разногласия, – сказала Ортагус. – Но настало время для диалога и дипломатии между тремя крупнейшими ядерными державами о том, как предотвратить новую гонку вооружений».

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил в среду, что Китай, очевидно, пока не готов участвовать, и что Москва, хотя и не имеет возражений против его участия, не присоединится к давлению США.

Однако Ортагус предложила России и Китаю обсудить этот вопрос отдельно.

«Соединенные Штаты также рекомендуют, чтобы Китай как можно скорее встретился с Россией для рассмотрения следующих шагов в направлении трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями», – сказала она.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, у России имеется 6 375 ядерных боеголовок, в том числе не развернутых, а у США – 5 800.

Китай занимает третье место с 320 боеголовками.

Однако в администрации Трампа отмечают, что Китай стремительно наращивает своей военный потенциал, не будучи ограниченным требованиями прозрачности, что противоречит его стремлению быть на равных с крупными державами.

Россия, как и некоторые американские демократы, призвали просто продлить СНВ-III. Срок действия договора истекает 5 февраля, а это означает, что в конечном итоге решение может остаться на усмотрение демократа Джо Байдена, если Трамп не сумеет добиться переизбрания.