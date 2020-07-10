Напротив небоскреба Trump Tower появится надпись в поддержку Black Lives Matter

10.07.2020, 9:56, Новости дня

На Пятой авеню в Нью-Йорке начали рисовать надпись в поддержку движения Black Lives Matter напротив небоскреба Trump Tower.

Как сообщил местный телеканал WPIX, автомобильное движение в квартале будет перекрыто до воскресенья.

В оформлении мурала принял участие мэр города Билл де Блазио, опубликовавший в «Твиттере» свое фото в окружении людей, рисующих желтые буквы на асфальте.

«Наш город не просто пишет слова на Пятой авеню. Мы искренне привержены смыслу этих слов», – написал он.

Проект вызвал возмущение у президента Дональда Трампа, который назвал его «осквернением» улицы и «символом ненависти» на «красивейшей улице Нью-Йорка» и предупредил, что это усилит антагонизм с городской полицией.