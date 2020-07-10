 

Госдеп США вновь позовёт Китай на российско-американские ядерные переговоры

10.07.2020, 9:55, Новости дня

Вашингтон не теряет надежды превратить переговоры о контроле над вооружениями с Россией, которые продолжатся в этом месяце в Вене, в трёхсторонние — Госдеп США объявил о намерении пригласить Пекин принять в них участие, передаёт UPI. Как отмечается в материале агентства, американская сторона делала такие приглашения уже несколько раз, однако Китай пока упорно отвечает отказом.


Reuters

Государственный департамент США заявил в четверг, что пригласит на очные переговоры с Россией о контроле над вооружениями в Вене представителей китайского правительства, пишет UPI, ссылаясь на пресс-релиз ведомства.

По данным агентства, в том же документе официальный представитель Госдепа Морган Ортагус также порекомендовала Китаю провести отдельную встречу с Россией, «дабы обсудить следующие шаги в рамках трёхсторонних переговоров о контроле над вооружениями».

«Мы все представим за столом переговором различные точки зрения и цели, и у нас наверняка будут разногласия, — приводит UPI слова Ортагус. — Но для трёх крупнейших ядерных держав настал момент вступить в диалог и заняться дипломатией, чтобы понять, как не допустить новой гонки вооружений».

Как напоминает обозреватель UPI, в среду высокопоставленный китайский дипломат заявил, что Китай с радостью присоединится к российско-американским переговорам, но лишь при том условии, что США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня китайского.

Президент США Дональд Трамп неоднократно просил Пекин вступить в переговоры о контроле над вооружениями, однако китайская сторона каждый раз давала отказ, поскольку, по её мнению, обладает относительно небоольшим арсеналом ядерных средств по сравнению с Москвой у Вашингтоном, у которых имеется по крайней мере по 5 тыс. боеголовок, говорится в материале.



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