Отворачиваясь от союзников, Трамп теряет позиции США в Азии

10.07.2020, 9:55, Новости дня

С усилением Китая в Азии союзники США в регионе испытывают всё большую нервозность и, глядя на внешнюю политику Америки при Дональде Трампе, всё меньше рассчитывают на приверженность Вашингтона общим договорённостям. Как отмечает политолог Роберт Каплан в The Washington Post, США придётся потрудиться, чтобы исправить это впечатление, иначе они рискуют потерять «вездесущее влияние» в Азии.



Reuters

Чтобы противостоять «ползучей аннексии» Пекина в Южно-Китайском море, США направили в регион две авианосные ударные группы. «Одно из наиболее ярких проявлений американской жёсткой силы за последние годы», — пишет эксперт Института исследования иностранной политики (Foreign Policy Research Institute) Роберт Каплан в своей статье для The Washington Post.

Однако, по мнению аналитика, уже сам факт того, что Вашингтону пришлось прибегать к столь серьёзным мерам, говорит о сдвиге в соотношении сил в пользу Китая. Долгие и упорные попытки Пекина закрепиться на искусственных островах свидетельствуют о том, что США сегодня больше заняты внутренней политикой и что они теряют своё влияние в Азии.

Америка слишком далеко, а Китай, с географической, демографической, экономической и военной точек зрения, всё больше становится силой, с которой местным странам приходится считаться. Чтобы поддерживать союзы с Вашингтоном, постоянно ощущая «непоколебимое присутствие» Пекина, азиатским странам всегда требовалась большая вера в приверженность Америки общим договорённостям. И сейчас, впервые со Второй мировой войны, действующий президент Дональд Трамп сумел сильно пошатнуть эту веру.

Своё управление страной Трамп начал с выхода из Транстихоокеанского партнёрства, одной из основ возглавляемого Америкой либерального порядка в Азии. Пекин же тем временем развернул свой масштабный проект «Один пояс — один путь». «В то время как Китай продвигал видение, каким бы несовершенным и принудительным оно ни было, США намеренно сделали так, чтобы предложить им было нечего», — комментирует Каплан.

После Второй мировой войны безопасность в Азии во многом держалась на военном союзе Америки и Японии. Притянув Токио, представляющий вторую по силе страну в регионе, на свою орбиту, Вашингтон «искусно сдерживал Китай», позволяя всем остальным странам получать дивиденды от экономического роста Поднебесной, но при этом оставаясь ответственным за их безопасность. Так никому не приходилось выбирать между США и КНР, а также бояться японского милитаризма.

Однако ещё даже до своей инаугурации Трамп начал ставить под сомнение главный пункт договора с Японией — обеспечение её безопасности. И это напугало Токио и другие страны в регионе, из-за чего позиции США здесь явно пошатнулись.

Кроме того, уже год, как Япония и Южная Корея ведут торговую войну. Возможно, другая администрация уже бы направила своих представителей в обе страны, чтобы как можно быстрее разрешить противоречия и скрепить союз. Но Трамп в этом отношении мало что сделал.

Сегодня азиатские союзники Соединённых Штатов «испытывают чувство уязвимости и одиночества», считает автор статьи. Впервые за долгое время отношения между Америкой и Китаем вновь «враждебны и непредсказуемы», и никаких гарантий своей приверженности союзам в регионе Вашингтон не даёт.

Агрессия в Южно-Китайском море, притеснения уйгуров в Синьцзяне и усиление давления на Гонконг со стороны Пекина дают основания предполагать, что следующим пунктом своё внимание КНР может обратить на ставший слишком независимым Тайвань. И если с этим «оплотом свободы» рядом с авторитарным материковым Китаем что-то случится, это станет знаком того, что «вездесущему влиянию США» в Азии, да и за её пределами, пришёл конец.

Конечно, прямо сейчас Тайваню вторжение не грозит, но неясно, сможет ли он положиться на Америку в случае кризиса. Как объясняет Каплан, союзы зиждятся на сдерживании оппонентов, которое в свою очередь требует непоколебимой приверженности общей стратегии. Но на данный момент мы наблюдаем «беспрецедентную агрессию со стороны Китая вкупе с беспрецедентными сомнениями в намерениях США».

«Вместо того чтобы вести союз за собой, Трамп выступил простой стороной сделки, для которой нет ничего святого. Так что понадобится нечто большее, чем пара авианосцев, чтобы исправить это впечатление и нивелировать его негативное воздействие», — отмечает аналитик.

Что по-прежнему связывает азиатских союзников с Вашингтоном — скорее непосредственный страх перед Китаем, чем уверенность в поддержке США. Такая ситуация, на взгляд эксперта, грозит «финляндизацией» этих стран. Прежние союзники США будут стараться не вмешиваться в китайские планы, на словах оставаясь верными Америке. Как и в случае Финляндии и Советского Союза в период холодной войны, внешняя политика этих государств, включая Вьетнам, Филиппины, Малайзию и Сингапур, перестанет быть полностью независимой.