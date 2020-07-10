Dodge представил самый мощный серийный кроссовер в мире

10.07.2020, 9:55, Новости дня

Американская компания Dodge официально представила новую модель Charger Redeye 2021.

Предложенная модель позиционируется в качестве самого быстрого седана в мире. Производителю удалось применили продвинутые технические параметры, существенно увеличивающие шансы на высокий спрос на мировом рынке. В свою очередь, разработчики допустили для седана Charger Redeye максимальную скорость 330 км в час, тогда как единственным конкурентом является лишь немецкая модель BMW Aplina B7.

Официальный выход Charger Redeye на рынок состоится весной 2021 года. Эксперты прогнозируют, что стоимость автомобиля составит от 80 тысяч долларов в базовом исполнении седана, а остальные модификации окажутся существенно дороже.