Opel обновила свой логотип Blitz

10.07.2020, 9:55, Новости дня

В Сети продемонстрировали обновленный кроссовер Mokka, на котором уже применили модернизированный логотип Blitz.

Однако говорить о радикальной смене дизайна от прежнего значка сложно, так как модернизация оказалась крайне ограниченной. В частности, молния логотипа стала более тонкой, а в нижней части применили небольшую надпись Opel. Вместе с тем в дальнейшем планируется распространить логотип на все новые модели, которые поступят в продажу.

В руководстве компании довольны предложенной модернизацией, тогда как в дальнейшем при осуществлении рекламной кампании его использование позволит улучшить популярность марки. Напомним, еще совсем недавно состоялась премьера нового электрического фургона Zafira-e Life.