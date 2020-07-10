 

В Хабаровском крае арестовали двух депутатов

10.07.2020, 9:37, Разное

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов арестованы по подозрению в приготовлении к мошенничеству, передает RT. Парламентарии – члены ЛДПР, как и губернатор региона Сергей Фургал, которого задержали и доставили в Москву из-за подозрений в причастности к убийствам бизнесменов.

В Центральном районном суде Хабаровска уточнили, что по делу арестованных депутатов под стражу был заключен представитель некой коммерческой структуры. В отношении другого предпринимателя мера пресечения рассматривается.



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