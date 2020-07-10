Грузинские военные массово заразились коронавирусом в Афганистане

10.07.2020, 9:30, Новости дня

Двадцать восемь грузинских военных, которые служат в миссии НАТО в Афганистане, заразились коронавирусом от местного афганского персонала, заявили в минобороны Грузии. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В настоящее время военные доставлены в Грузию самолетом немецких ВВС и продолжают лечение в военном госпитале в Гори, их состояние удовлетворительное.

В связи с этим грузинские военные, которые дальше во время плановой ротации вернутся домой, будут помещаться в карантин на две недели.

В Афганистане дислоцируется около 900 солдат и офицеров из Грузии. Это самая большая численность военных из стан, которые не входят в НАТО. В Афганистане погибли свыше 30 военных из Грузии.

Тем временем правительство Грузии решило восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии. Первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен – Тбилиси – Мюнхен.